為了在新冠狀病毒全球大流行期間提振油價，石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯為首的盟友周日就歷來規模最大的減產行動達成協議，並表示也已經與包括美國、加拿大、巴西在內的其他產油國達成前所未見的協議，合力將全球原油供應量減少20%。

在經過4天的協商後，以及在美國總統川普要求阻止價格進一步走跌的施壓下，石油輸出國組織與其減產盟友（OPEC+）宣布，已同意於5、6月每日減產970萬桶，創下歷來強度最大的減產行動，與2008年創下的減產記錄相比擴大逾4倍。

這次的減產行動將實施至2022年4月，但產油國6月之後將逐漸鬆綁減產措施。

川普在推特上發文表示：「與OPEC+的大規模石油協議已經完成，這將挽救數十萬個美國能源業的工作」，他同時向俄羅斯總統普丁與沙烏地阿拉伯國王沙爾曼推動這項協議致謝。

OPEC+消息來源透露，減產同盟預期全球總減產量將超過每日2000萬桶，相當於全球供應量的20%，於5月1日起生效。

這包括來自非成員國的減產、部分OPEC+成員國自願擴大減產，以及全球最大原油消費國的策略性採購。OPEC原本在其聲明草稿中也載明這個數字，但在最後版本中予以刪除。

(時報資訊)