中光電（5371）旗下子公司中光電智能機器人宣布，與日本電信公司KDDI、韓國樂金集團旗下電信營運商LG Uplus共同簽署三方合作備忘錄，將於商用無人機服務領域展開策略合作，結合人工智慧、無人機與LTE/5G通訊及三方優勢與資源，共同發展全自主無人機應用服務方案，力攻商用智能無人機市場。

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