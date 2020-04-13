中光電智能機器人 跨出海外與日韓簽署MOU 09:332020/04/13 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中光電（5371）旗下子公司中光電智能機器人宣布，與日本電信公司KDDI、韓國樂金集團旗下電信營運商LG Uplus共同簽署三方合作備忘錄，將於商用無人機服務領域展開策略合作，結合人工智慧、無人機與LTE/5G通訊及三方優勢與資源，共同發展全自主無人機應用服務方案，力攻商用智能無人機市場。 (工商 ) #中光電 #無人機 #智能機器人 #三方 #力攻 也許您會感興趣 推薦閱讀 靜宜大學財務工程學系與公部門合作「智慧稅務」 建立品牌好口碑 13:162020/04/09 生活 DJI大疆無人機：公司衝刺期 無暇理會裁員傳言 12:162020/04/09 兩岸 提供全國稅務創新服務 靜宜財務工程學系與公部門合作「智慧稅務」 13:292020/04/09 生活 邊境緊張 巴基斯坦擊落印度無人偵察機 13:192020/04/09 軍事 斗南大德工商成立「無人機人才培育中心」 14:462020/04/10 社會 中光電3月營收月增74％ 17:302020/04/10 財經 台南警消義消夜市宣導防疫 無人機空中喊話 22:132020/04/10 生活 財經熱門新聞 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 小廠活不下去？華為：手機業未來剩3家在玩 - 財經 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 報稅者注意！報稅期限全面延長到6月30日 - 財經 - 工商 台積電5奈米太誘人！ 華為砍單缺口大咖急補上 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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