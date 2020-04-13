基隆一名43歲陳姓男子，4年前欠下1.8萬交通違規罰鍰，遲遲未繳，去年底遭行政執行署宜蘭分署，查封一棟位於基隆市中山一路的3層樓透天厝，該棟房屋齡36年、市價約250萬元，今年一月僅以125萬被法拍出去，還被要求必須在四月底前搬離，讓他崩潰痛批「逼我帶全家去死」、「房子被政府強盜搶走」。

陳男表示，催繳的掛號信都是母親簽收，但老母親認識沒幾字，沒告訴他有掛號信，詢問執行署基隆辦公室，對方卻回「寄了11次雙掛號催繳通知」，還說「封條寄在郵局，是你自己沒來領」，還說今年1月已和第3拍標得的買家辦好產權過戶。

他說，因為長期在外工作很少回家，今年1月底返家時，發現有買主要上門看房，才驚覺屋子遭到法拍。原因是2016年的4張包括超速、闖紅燈等交通罰單未繳，罰金共1.8萬多元。

他質疑，欠1萬8千元就查封、法拍房子，符合比例原則嗎？房屋最後以135萬元的賤價拍出，扣掉土地增值稅、抵繳罰鍰及行政執行費用等，大約只剩100萬元。

(中時電子報)