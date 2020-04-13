交通部祭出20億元的人才培訓計畫，協助觀光從業人員在疫情期間，提升自我、補貼薪資。有導遊搶2次培訓課程都搶不到，她建議政府應排除雙重身分請領者。對此，交通部政務次長黃玉霖說，申請資格有限制，一旦請領薪資補貼或自營者補貼，培訓計畫最多只能參加一期120小時，請領1萬8960元補助。

黃玉霖表示，交通部的做法較多元，有需求就做到哪裡；目前對企業、員工的協助分兩方面，一個是旅行、旅館、遊樂業者所有員工支持40％的薪資，4月到6月，最高每人可支持2萬元、另外有關自營者、自然人，包括：遊覽車、計程車、租賃車，每車每月1萬元，總共3個月，4月到6月，這個禮拜就會開放讓大家申請。

外界認為，培訓計畫杯水車薪，因有14萬名觀光業者，卻只有1.4萬人受惠。對此，黃玉霖說，因為原來預算很少，總共5億元，了解有此困難，有非常多人有需求，所以在紓困2.0把人才培訓的經費增加至20億元，增加後應該可滿足大部分相關員工的需求，如果後續還不夠，會再滾動式檢討，增加相關經費。

(中時 )