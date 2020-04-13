聯準會再推2.3兆美元購債計畫，加上美歐疫情有緩和跡象，風險情緒提振壓抑美元走軟，上周美元指數下跌0.96%。而產油國討論進一步減產，激勵商品貨幣反彈，上周澳幣上漲5.50%、紐幣上漲3.46%，俄羅斯盧布上漲3.07%。上周台北外匯經紀公司新台幣匯價以30.103元暫收，創1個月來收盤新高價；今早新台幣匯價以30.16元開盤，貶值5.7分。

美元指數早盤在99.492附近整理。富蘭克林證券投顧表示，聯準會毫無保留，一再擴大貨幣政策，誓言支持市場流動性，同時在疫情緩和之下，避險買盤縮手拖累美元指數回落。但除了政策及消息面外，疲弱的美國經濟數據也是一大壓力來源，最新初領失業救濟金人數超國600萬人，後續若持續惡化，預料政策力道將只增不減，美元短暫站上100後回落，預期將維持高檔震盪，若跌破98.5，則下行趨勢更明顯，短線走升應視為反彈。

目前美國已將基準利率降至0，預期在疫情影響期間將維持不變，隨著美元走軟，將有利新興市場貨幣表現，尤其新興市場國家具有更多政策空間，消費動能及經濟表現也有望以較快的速度復甦，富蘭克林證券投顧看好具政策和改革題材的新興國家市場貨幣。

(時報資訊)