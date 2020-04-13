國民黨新任革實院長羅智強上午接受《POP撞新聞》訪問時表示，接任革實院長，除了「不支薪」、「捐款80萬」「募款1000萬」外，第二波將會推出「未來沙龍」活動，以小型客廳會的方式為國民黨吸引年輕人。

羅智強說，他希望國民黨「動起來」，所以接下來會有1波1波的行動方案，第2波還要推出「未來沙龍」， 以小型客廳會方式，可能一次10個人左右，每天固定由主持人、青年主持人、來賓及3到5個年輕人與會，可以談後新冠時期台灣面臨的挑戰及人類面臨的挑戰，他希望年輕人不要缺乏未來觀，只會自嗨於當下。

他表示，國民黨有的是政務官，因此活動可找專家學者談新冠肺炎，尤其接下來全球化會遭到什麼破壞、經濟面臨什麼困境及兩岸關係等等，也可談談大學生的就業以及年輕人的戀愛問題。他希望透過帶狀直播節目，可以把國民黨的力量擴散出去。

此外，被問到新加坡總理夫人何晶在臉書寫下「呃」評論，引發台星網友大戰，羅智強也反問，口罩事件，若同理心看待，一條路上快渴死的魚，在需要水時，你卻說「我從3000公里外調水給你」，不肯把手中的杯水施捨給這條魚，你想新加坡人會怎樣看問題，捐口罩已是「時間差」的問題，台灣網友到處鍵盤出征，真的是好事嗎？

(中時 )