新型冠狀病毒疫情肆虐全球，多個區域流通受限以及消費停滯，全球經濟下行壓力凸顯；加之「歐洲杯」，「奧運會」等國際體育賽事紛紛推遲，全球電視市場需求預期悲觀情緒愈發濃重，整機出貨及面板備貨需求持續減少。另一方面，中國大陸疫情好轉，面板供應恢復平穩，帶動面板供需關係趨於寬鬆。

群智咨詢（Sigmaintell）分析，3月主流液晶電視面板尺寸價格相比2月持平，4月主力尺寸價格預期下降。各尺寸表現來看，32吋面板海外需求走弱，二線廠商及代工廠需求明顯減少，3月價格持平，預計4月下降1美元39.5吋～43吋，3月份39.5吋價格微漲1美元，43吋價格維持。受需求走弱的影響，預計該尺寸段4月價格回落1～2美元。

50吋面板方面，受部分廠商低價回升的帶動，3月結價小幅上漲1美元。但外銷需求預期悲觀，備貨需求持續減少，預計4月價格將小幅下降2美元。55吋面板備貨需求下調，導致短期供需趨鬆，3月價格持平，4月預計下降2美元。大尺寸方面，海外需求走弱，65吋和75吋面板4月價格下跌。

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