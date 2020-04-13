最近新增的確診個案中，像是台師大第二名確診男大生、以及案382的男性病患皆是無症狀感染者，是防疫的困難之處，易成防疫破口。台南市立安南醫院副院長許秉毅在臉書指出，面對新冠病毒「無症狀感染者」的存在，有5件事必須知道，才能更了解如何預防、不被病毒纏身。

●何謂新冠病毒「無症狀感染者」？

許秉毅說，無症狀感染者是指受新冠病毒感染，沒有出現任何身體不適，例如：咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、嗅覺喪失等，但卻在從他身上的檢體 (如痰液、咽喉分泌物、口水、糞便)驗出新冠病毒。

因此，在新冠病毒流行期間，與人講話時，即使對方沒有任何臨床症狀，仍然不能排除是新冠病毒的被感染者，最好能夠與其保持適當的社交距離或戴口罩講話。

●有多少比例的人受到新冠病毒感染後，不會產生症狀？

許秉毅說解釋，目前研究顯示「有5%18%的新冠病毒感染者是沒有症狀的」。

(由一篇來自北京急救醫學中心的報告顯示：有5%的新冠病毒感染者是沒有症狀的；而由最近Mizumoto 等學者在《歐洲監測期刊》上的一項研究顯示：日本鑽石公主號上的遊客與船員經大量篩檢後，所發現受感染的遊客或船員中，有18%是沒有症狀。）

●無症狀感染者會有傳染性嗎？

無症狀的感染者的確具有傳染性喔！

(有一篇來自山東大學的報告顯示：有一位至武漢旅遊返回北京的新冠病毒受感染者，雖然從頭到尾未有任何症狀，卻把身上新冠病毒病毒傳染給 4位家人。而這4位受害的家人中，有3位有明顯的症狀，有1位也是無症狀的！）

●無症狀的感染者傳染性比有症狀的感染者低嗎？

目前並沒有很好的研究。但一般認為無症狀的感染者傳染性要比有症狀的感染者低一些！然而無症狀的感染者不易讓自己與他人產生警戒心，反而容易成為家族與社區傳染的「隱形炸彈」！

●無症狀的感染者隔離14天夠嗎？

這題目前也沒有很好的答案。但有研究顯示：有一位無症狀的感染者，在第一次被發現罹患心冠病毒感染後，到了第15天，身上取出之檢體中仍有新冠病毒之存在。因此，無症狀的感染者隔離14天後，還是可能具有傳染性！

(中時電子報)