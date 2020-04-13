據中共中央紀委大陸國家監委網站消息，福建省委常委、副省長張志南涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。張志南是2020年首個落馬的省部級領導幹部。

張志南最後一次現身公開活動是在11日，他出席了福建省推進重大項目建設積極做好穩投資工作視頻會議暨4月份重大投資項目月度協調會議。

曾任福建省上杭縣委書記，共青團福建省委書記，福建省發改委黨組書記、主任，福建省委常委、副省長、黨組副書記等職的張志南，當了12年的副省長。

張志南1960年10月生，福建龍岩人，中央黨校研究生學歷。現任福建省委常委，副省長、黨組副書記。

就在中共中紀委宣布張志南落馬消息12日當天晚間，中共福建省委常委會召開會議，傳達中央對張志南涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定。省委書記于偉國主持會議。據《福建日報》報導，與會者一一作了表態發言，大家一致表示，堅決擁護中央決定。

(旺報 )