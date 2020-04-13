新冠肺炎肆虐全球，許多國家紛紛實施封鎖令；印度在3月25日宣布全國實施封鎖令，沒想到仍有人無視規定，近日更傳出有10多名外國遊客在封鎖期間到處遊蕩，因此遭當地警察要求寫下500遍對不起，以示懲罰。

據《印度時報》報導，印度上個月底實施封城後，瑞詩凱詩鎮警察外出巡邏發現，有10多位外國遊客在恆河岸遊玩，遊客多來自美國、墨西哥、以色列及奧地利等國家。因他們違反了封鎖禁令，警察將違法者處以罰款外，還要求他們在紙上寫下500遍的「我沒有遵守封城規定，所以我很抱歉」作為懲罰。

當地警察表示，依照規定外國遊客只有在當地人陪同之下才能外出，希望外國遊客能嚴格遵守封鎖令，將會緊盯當地的酒店及旅館。

據統計，在印度實行封鎖後，約有600名外國遊客滯留在瑞詩凱詩鎮，但近日卻常有外國遊客在酒店待不住，而到外面放鬆。警方再次強調，請遊客在防疫期間不要冒險外出。

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(中時電子報)