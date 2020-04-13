韓素希絕美校服照曝光。(圖／翻攝自韓網)

韓劇《夫婦的世界》憑著灑狗血出軌劇情和大尺度火辣床戲，開播後屢創話題，收視率更一路攀升，連帶捧紅飾演「小三」的25歲女星韓素希，雖然她在劇中嗆辣風格，讓人氣得牙癢癢，不過卻因出眾美貌，捉住眾人目光，不但沒帶來負面影響，反而成功上位，被封「地表最強小三」，近日她絕美校服照曝光，再次受到熱議。

韓素希因清純與美豔並存的高顏值加上精湛演技，立刻引起關注，人氣極速上升，更被網友封為「最美小三」、「人間春藥」，但過於精緻的神仙美貌，讓她被質疑整型，她也強調自己是像到媽媽的天然美人，近日就有網友翻出她高中舊照，和現在根本沒差別，也證明她純天然無誤。

韓素希高中容貌和現在差距不大。(圖／翻攝自韓網)

據悉，韓素希高中時就有「蔚山宋慧喬」之稱，追求者眾多，看過的都讚「本人美到不像話」，就讀蔚山女子高中的她，是「南韓第一美女」金泰希的學妹，近日有網友也曝光她穿校服舊照，清純美貌和現在差別不大，皮膚好到發光，讓不少網友看了都驚為天人。

(中時電子報)