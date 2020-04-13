大陸12日再破百新冠肺炎確診 10:112020/04/13 旺報 林永富 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸新冠肺炎面臨境外輸入考驗，圖為廣西南寧一中學校園消毒作業。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情再度嚴峻？大陸衛健委公布12日新增確診病例108例，其中98例為境外輸入病例，10例為本土病例（黑龍江7例，廣東3例）；新增死亡病例2例（湖北2例都在武漢）；新增疑似病例6例，均為境外輸入病例（黑龍江4例，上海2例）。 新增無症狀感染者61例，其中境外輸入無症狀感染者12例；當日轉為確診病例28例都是境外輸入。 (旺報 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 #感染者 #確診人數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《好好聽》新冠肺炎狂燒4個月 集權管制會主導世界嗎？ 10:552020/04/09 時事 新冠肺炎出現「這現象」快就醫 結膜炎也可能是染病 12:142020/04/09 國際 「名人大亨」酒店小姐確診新冠肺炎 全台灣挫嘞等 12:532020/04/09 社會 新冠肺炎全球死亡率6％ 台灣0.132％ 陳時中：沒有大意的本錢 14:302020/04/09 生活 新冠肺炎新藥露曙光 台灣研究團隊找到新冠病毒抑制劑 13:392020/04/10 生活 國內新冠肺炎累計382人確診、6死 91人解除隔離 14:332020/04/10 生活 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 專家：武漢447人無症狀感染者僅1人轉確診 22:512020/04/12 兩岸 佔5到18％！防無症狀感染者 醫列5大必知 09:352020/04/13 生活 兩岸熱門新聞 陸GDP十強城市生變？天津武漢恐滑落 - 兩岸 - 旺報 大陸12日再破百新冠肺炎確診 - 兩岸 - 旺報 陸數據被質疑造假 鍾南山：若是假的就無法復工 - 兩岸 男友嫌棄不是處女！ 女大生「罪惡感轟炸2年」吞藥謝罪身亡：我是垃圾 - 兩岸 陸生十年夢一場 我們成歷史 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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