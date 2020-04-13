疫情再度嚴峻？大陸衛健委公布12日新增確診病例108例，其中98例為境外輸入病例，10例為本土病例（黑龍江7例，廣東3例）；新增死亡病例2例（湖北2例都在武漢）；新增疑似病例6例，均為境外輸入病例（黑龍江4例，上海2例）。

新增無症狀感染者61例，其中境外輸入無症狀感染者12例；當日轉為確診病例28例都是境外輸入。

(旺報 )

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