1分鐘看世界》美新冠死亡全球第一 病毒有3變種 09:452020/04/13 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 展開新的一天，中時電子報帶您看看，世界發生了哪5件大事。 新冠肺炎席捲全球，如今美國成為疫情中心，死亡人數已高居全球第一。而在疫情火速蔓延之際，英國專家證實，新冠肺炎病毒已有3變種。 (中時電子報) #1分鐘看世界 #新冠 #變種 #展開 #中時電子報 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸俄邊境搭建方艙醫院 防境外輸入病例 10:322020/04/09 兩岸 中央下令酒店舞廳全關 高雄「金芭黎」說話了 16:102020/04/09 生活 日演藝公演 疫亂損失達144億元 00:292020/04/10 娛樂 英相強生病情改善 轉出加護病房 04:292020/04/10 國際 新冠肺炎新藥露曙光 台灣研究團隊找到新冠病毒抑制劑 13:392020/04/10 生活 白家綺拍婚紗兒子不受控 婚宴延期女兒盼疫情快過 19:522020/04/11 娛樂 俄羅斯飛上海班機 驚傳80人有症狀集中隔離 20:492020/04/11 兩岸 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 鐘南山：大陸疫情二度爆發可能性較小 16:132020/04/12 兩岸 鍾南山：一定會有外來感染 沒有反而怪 17:582020/04/12 兩岸 國際熱門新聞 效法黛妃 梅根傳將拋4千萬震撼彈 - 國際 新冠病毒複製沒完！專家：14天隔離期無效 - 國際 錢途茫茫！梅根哈利心慌了 - 國際 美新冠專家：疫情12月中爆發 陸誤導全球 - 時事 「台灣真的沒有攻擊譚德塞？」 新加坡媒體挖三證據指證歷歷 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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