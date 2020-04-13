罷韓第二階段連署通過，為反制罷韓，高雄市長韓國瑜日前委任前高雄市新聞局長王淺秋以及律師葉慶元，到台北高院聲請停止執行罷免案。對此，資深中國國民黨黨員、高雄科技大學退休教授王明元認為，韓被罷免的機會不小，其出招反制罷韓恐激起更多中間選民出來投票，有點「死馬當活馬醫」。

前高雄市新聞局長王淺秋偕律師葉慶元，日前前往台北高等行政法院遞狀，向法院聲請停止執行罷免案。黨內人士指出，此舉主要是綠營違反選罷法規定，在直轄市市長就職未滿一年，就進行罷免活動，民進黨控制的中選會又違法掩護非法的罷免提案，國民黨支持韓國瑜訴諸司法，希望透過法院反制民進黨的違法奧步。對此，據《中評社》報導，王明元說韓此舉恐加大衝突，使更多中間選民投票，韓這一招不聰明，有點「死馬當活馬醫」。

王明元也提及，包括名嘴黃光芹、前高雄縣長楊秋興等，最終都變成這次主動連署罷韓的要角，顯示韓的經營與領導確實出問題了。他說韓雖聲請停止罷免案，但案子恐被駁回，綠營再順勢推波助瀾，韓還是得面對罷免投票。

然而，即便韓遭遇罷免危機，仍有許多網友力挺，並表示「謝謝您馬不停蹄為了高雄市面臨所有困境，加油！我們永遠都沒有離開」、「挺瑜到永遠」、「您是台灣最孤單的政治人物，不過您有我們的支持，我們都沒有離開」。

(中時電子報)