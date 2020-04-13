女星何妤玟昨宣布離婚，與化工小開邵天成的8年豪門婚終結，兩人育有一對可愛的女兒，她甚至還放話生第三胎，想幫身為獨子的老公拚個兒子傳香火，分手消息讓友人及外界驚訝，但圈內閨密卻不吃驚，爆料何妤玟私下吐露婚姻苦楚，甚至曾動縮陰手術，為了挽救性生活。

結婚生女後，何妤玟仍會上節目，大方分享夫妻閨房事，坦言自己在家中地位卑微，照顧一家大小，老公是大老爺，而她猶如丫環、小助理，她這8年來為了夫妻情，做了不少犧牲努力，其中包含縮陰手術，因孩子體型較大，生產時器官多少受影響，甚至頻尿，結果半夜起來上廁所，竟被老公嫌棄。

此外，何妤玟曾說過自己性慾強，但生完孩子後，老公一來對她興趣缺缺，二來觀念較保守，認為家裡有了孩子不適合「開機」，而何妤玟為了挽救性生活而動了雷射手術讓私密處變得緊實，然最終老公仍是無動於衷，手術等於白做。

而不只性生活，何妤玟夫妻情早生變，她透露老公曾幫她辦生日派對，但當天本人卻缺席，讓何妤玟大嘆這根本不是愛，「只是用金錢打發我」，她在離婚聲明中也說了，簽字前夫妻倆做了很多努力跟磨合，花時間去做婚姻諮商，只是最後選擇和平分手，而這結果，她的閨密們都不意外，李愛綺曾在《綜藝大熱門》上，被問閨密群誰會第一個離婚，她毫不猶豫說是何妤玟，爆料其實何妤玟私下「一直說很苦」，覺得有些事說多了就會成真了，而何嘉文也說，如果何妤玟離婚，「我一點都不會嚇到」，足見夫妻的狀況不好已成常態。

(中時電子報)