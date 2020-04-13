新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，也影響大陸各城市GDP排名。近期，各城市陸續發布了去年的經濟社會發展統計公報，據公報顯示，北上廣深依舊占據2019年GDP排名前四位，隨後是重慶、蘇州、成都、武漢、杭州和天津。不過這一格局今年可能被打破。

有分析預估，最可能出現變動的是天津與武漢。就天津來說，其曾是發展速度最快的城市之一，2010年至2013年，GDP成長率分別是17.4％、16.4％、13.8％和12.5％，皆居大陸第一，與深圳、蘇州、廣州可一較高下，但隨著發展進入新常態，天津成長趨緩；另外，原本正在急起直追的武漢，因為疫情爆發，經濟發展也受到衝擊。

不過，西南交通大學區域經濟與城市管理研究中心主任戴賓表示，疫情對武漢的衝擊在短期1至2年內比較明顯，但是疫情不像地震，並沒有損壞武漢的基礎設施等物質條件，主要是對信心、人才等的影響，後期如果中央加大扶持力度，有可能實現更大的發展。

目前，就各方來看，武漢所受衝擊，使長沙跟鄭州與武漢的差距縮小。2019年，長沙GDP為1兆1574.22億元（人民幣，下同），比2018年成長8.1％；鄭州GDP為1兆1589.7億元，比2018年增長6.5％，同是中部的省會城市，擁有比較大的人口規模和城市首位度，可以預計，未來競爭更加激烈。

(旺報 )