台股13日持續震盪，金管會主委顧立雄在財委會前接受媒體訪問時指出，台股相對沒有美股那麼震盪激烈，但短期受新冠肺炎疫情影響不可避免，未來「歐美疫情的控制與發展」會是禁空令解除關鍵。

疫情擴散嚇跑外資，據金管會統計，外資在2020年3月匯出金額高達103.956億美元，約新台幣3,150億元，創歷年單月最大匯出金額。但顧立雄指出，近日外資賣超已減少，甚至有幾天有買超狀況。

顧立雄認為，現在主要觀察歐美疫情控制情況變化，特別是美國，若有美國疫情緩和跡象的話，股市會回到應有的基本面表現，就是由市場機制來發揮，那禁空令才會考慮解除，疫情若還是嚴峻，投資人信心無法依市場基本面來理性投資，就會有點擔心，所以要看疫情控制狀況。

另外，就金控3月獲利狀況來看，整體金控3月在四家虧損下，單月獲利較前月大幅衰退近六成，累計第1季稅後純益868億元，與去年同期相當，但顧立雄認為還沒有完全反應疫情衝擊影響，他指出，金控獲利受疫情影響的部份會有遞延狀況，也就是四、五月才會反應，接下來要看第二季的表現。

(工商 )