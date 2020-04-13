新冠肺炎疫情蔓延全球，行政院僑務委員劉金枝2個女兒在西班牙擔任醫護，力抗新冠肺炎，竭盡全力拯救病人，結果兩人卻雙雙不幸確診。所幸在醫院照料下，兩人病況逐漸好轉，當劉金枝大女兒被推出加護病房時，現場醫院醫護人員皆列隊為她拍手加油，這一幕令人感動不已！

國民黨不分區立委溫玉霞在臉書發文表示，日前西班牙的疫情慘重，該國的醫療體系瀕臨崩潰，但醫護人員仍堅守崗位搶救病患，其中就有我的好友、也是僑務委員劉金枝的一對寶貝女兒。大女兒Diana是麻醉師，兩位女醫護人員不眠不休工作，上個月卻不幸被感染新冠病毒，Diana在醫院戴了15天的呼吸器，小女兒在家隔離治療，所幸目前已經在家隔離休養中。

溫玉霞臉書。（圖片摘自溫玉霞臉書）

「當時聽聞此事讓我既心疼又擔心」，溫玉霞接著表示，之後看到大女兒躺在病床被推出急診室的錄影畫面，醫院醫護人員皆列隊為她拍手加油，這一幕令人感動不已，更為劉僑務委員和其女兒的表現深感驕傲！台灣的女兒在異國發光發熱，為了救治病人勇敢和病毒奮戰，劉金枝的先生也是醫師，父母都全力支持女兒在僑居地犧牲奉獻，這一家人都是台灣之光！

溫玉霞指出，近日西班牙的電視和報紙都大篇幅報導此事，特別分享給好友們，她認為僑委會應給予嘉獎表揚，也希望所有好友一起為在西班牙及各角落的醫護人員說句「謝謝」與加油！

(中時電子報)