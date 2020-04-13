世衛秘書長譚德塞指控台灣對他發表歧視言論，法務部調查局也查出部分言論是來自中國大陸。對此，國民黨立委吳怡玎今天在立院司法法制委員會指出，「只是堵藍」臉書粉專還有好幾組PTT帳號都在網路上直呼譚德塞「尼哥」，為了證明歧視言論都來自中國大陸，請法務部公開這些IP。法務部長蔡清祥表示，有違法歧視言論都應該要追查。

吳怡玎質詢，網路時代很多人躲在假帳號背後散布假消息、仇恨言論，將來是否有公布這些人IP的必要跟可能？蔡清祥表示，如果涉及假訊息就是跟資安有關，調查局已經有資安處權責處理，現在還有專責「資安站」會處理，他會把立委的說法傳給執法單位。

吳怡玎指出，事實上仇恨言論在很多國家都有立法規範，包括對於性傾向、宗教、種族、膚色等的歧視都有法律規範，臉書去年已經針對仇恨言論的嫌犯，提供IP、身份數據給法國法院，代表其實是可以提供的，只是看法院要不要公開。蔡清祥表示，這涉及言論跟傳播的部分，會跟NCC，以及主管個資法的國發會來研討，要隨著時代進步演變，新興犯罪型態要來掌握。

吳怡玎接著指出，譚德塞指控台灣歧視他，網友在網路上馬上就募集到1000萬要去紐約時報刊登廣告，反駁歧視言論來自台灣，法務部調查局也查出來說這些對譚德塞的攻擊是來自中國大陸，但她上網查詢，包括「只是堵藍」臉書粉專，還有許多在PTT上的討論，都有辱罵譚德塞「尼哥」等不堪入目的字眼，調查局是否應該調查並公開這些IP，還台灣清白，證實他們是大陸來的帳號？

蔡清祥強調，調查局是公正中立的執法單位，不會分哪個黨派或團體，只要是有違法、有歧視言論都依法要追查，不允許有這樣的做法，雖然言論自由要尊重，但不能逾越紅線，有涉及違法會要求調查局要善盡職責。

(中時 )