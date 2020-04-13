德國媒體報導，大陸藉由新冠肺炎疫情推行宣傳活動，找上德國幫忙美言，不過遭到柏林當局拒絕。

據德國之聲引述德國當地媒體《世界報》（Die Welt）報導，北京相當在意各國認為新冠病毒起源於陸的說法，企圖動用外交管道動搖外界的這項認知，讓大陸外交官遊說德國政府官員，慫恿他們稱讚北京的防疫措施。

此外，大陸也積極進行提供西方醫療物資的援助行動，近期也相繼捐贈或出售義大利、法國、德國等防疫物資，報導引述德國負責對內安全情報工作的德國聯邦憲法保衛局說法指出，北京此舉意圖展現「中華人民共和國作為可信賴的合作夥伴」、並且「正在冷靜地應對危機」的形象。

《世界報》報導，德國外交部早在3月就致函其他聯邦官員，警告北京的遊說企圖，德國外交部明確下達建議：不要順應北京的詢問及遊說。

針對報導，德國外交部並未回應，不過德國聯邦憲法保衛局表示，即便沒有爆發疫情，大陸在德國的情報活動一直相當積極，例如拉攏德國重量級政治人物為大陸利益代言，德國情報機構近幾年來也已多次注意到，北京試圖對德個別政府官員施加影響力，例如位在西部的德國最大邦北萊因-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）憲法保衛局2018年就出具報告揭露，許多官員、政府職員都證實收到大量「接洽邀請」。

(中時電子報)