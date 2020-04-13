白冰冰在白曉燕案遭陳進興強盜集團綁架撕票滿23周年前夕，遭到不明網友恐嚇，甚至揚言要將她泡在水裡，將白冰冰的傷痛記憶又再一次挖出，讓她相當悲痛。而白冰冰的摯友新北市長侯友宜回憶，曾經有2次險喪命在槍口下，讓他印象深刻。

第一次是差點被自己的部屬打死。那時，侯友宜接手承辦白案，有一位被陳進興強暴的游姓小姐，後來卻為陳進興等三人買車、租屋。這位小姐的繼父也是警察，說服她自首。侯友宜和上級討論後，以她和陳進興等人的住處做餌，市刑大派出四位幹員和游姓女子住了一個多月，屋內不開燈、冷氣也關掉，食物由後勤系統送入。

一個雨夜，侯友宜身穿雨衣去查看，因為屋外的地面人員未通報，侯友宜按鈴後，自己的手下差點動槍，還好他轉過頭，下屬才看出是自己的老闆。

更驚險的一次，是陳進興挾持南非武官發生時。當時，侯友宜佈署的警力包圍官邸前後，守住後巷的警力卻被陳進興發現，雙方開了70多發子彈，流彈傷及武官和他的大女兒，兩人傷處大量出血。

侯友宜要求陳進興放出受傷人質，陳進興提出條件，要侯友宜不能帶人、帶槍，獨自進入官邸，他才願意放人。當下幾秒鐘，侯友宜就決定進去。他並沒有向上級請示，「可以說，沒有什麼好請示，因為上級不能幫我決定要不要進去，」同時，他也不可能讓部屬代替。「救人第一，我別無選擇。而且，陳進興敢叫我去，我為什麼不敢。」他頗感安慰的是，手下幾個小隊長表明願意跟著去。

當時，在場有市刑大、刑事局、憲兵、保安隊的各單位支援警力，可說十分混亂。他只有在進屋前，要小隊長貫徹槍械都要關保險的命令，避免有員警因為緊張過度扣動扳機，造成他被前後夾擊。侯友宜說，他真正擔心地是被自己的子弟兵誤殺。

侯友宜爬進官邸後，舉起雙手，陳進興則手拿雙槍，右手槍枝對準侯友宜、左手的槍抵住官邸人質，並且對侯友宜搜身，搜到長褲口袋的手機，陳進興露出兇狠目光，隨即要開槍。侯友宜立刻說：「三八兄弟，別那麼緊張，這是手機啦！」

在談判營救過程，侯友宜用江湖語氣和陳進興交談，不斷運用同理心。之前，他和陳進興通過四十分鐘電話，穩住陳進興的情緒。另一方面，他才能把受傷的卓懋祺和梅蘭妮救出官邸。

(中時電子報)