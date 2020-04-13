石油輸出國組織與其減產盟友（OPEC+）敲定歷來規模最大減產協議，以及包括美國、加拿大在內的其他產油國亦同意加入減供行動，受此激勵，周一亞洲清晨原油價格強勁反彈，扭轉稍早前的跌勢。

在經過4天的協商後，以及在美國總統川普的積極推動下，石油輸出國組織與其減產盟友（OPEC+）宣布達成協議，同意於5、6月每日減產970萬桶，創下歷來規模最大的減產行動，與2008年創下的減產記錄相比擴大逾4倍。

OPEC+亦與包括美國、加拿大與巴西在內的其他產油國達成前所未見的協議，自5月起合力將每日全球原油總供應量減少2000萬桶，相當於20%。

受此激勵，國際指標布蘭特期油上漲逾4%，報每桶32.79美元，稍早前一度跌0.67%。美國期油目前大漲逾7%，報每桶24.36美元，稍早前跌0.4%。

受新冠肺炎疫情影響，市場預期4月每日石油需求量將減少多達3000萬桶/日，這表示即使OPEC+達成了規模空前的減產協議，亦無法完全解決油市供過於求的問題，使稍早前的期油價格承受壓力。

(時報資訊)