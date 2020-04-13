罷韓連署通過二階段門檻，預計6月投票，韓陣營提出法律戰反制，本月8日遞狀聲請停止執行，自稱「罷韓四公子」的法定領銜人陳冠榮醫師、wecare發起人尹立、基進新聞輿情部副主任張博洋及司改會執行長高榮志律師，今代表罷韓團體至台北高等行政法院遞狀，聲請參與行政訴訟。

韓陣營聲請停止執行指出，選舉罷免法第75條規定「就職未滿1年不得罷免」，但罷韓團體去年12月25日就職週年當天，就已完成所有罷免提案書的分類、裝箱工作，顯見所有連署書在韓國瑜任職未滿1年時就已在簽署完成，應屬無效提案，中選會掩護違法提案，罷免案才能跨過門檻。

由wecare高雄、公民割草行動、台灣基進所組成的罷韓團體，今至北高行申請參與訴訟，「四公子」並開記者會表示，國民黨2018年提名韓國瑜參選高雄市長，又在2019提名韓參選總統，違反最基本責任政治，罷韓是高雄人自力救濟的民主除錯機。

「四公子」指出，高雄人並未不承認韓國瑜當選，國民黨卻不願承認罷韓連署通過門檻，向法院聲請停止執行，企圖讓高雄市民無法透過罷韓投票表達民主意志，實質受害者是高雄市民，參與連署的55萬市民更是直接利害關係人，才會聲請參與訴訟。

(中時 )