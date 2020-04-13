新加坡總理夫人「呃…」 蔡英文現身回應？ 10:202020/04/13 中時電子報 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。（資料照／總統府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文主持參謀總長、最高法院院長、府副祕書長宣誓典禮 台灣擬贈新加坡口罩，新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）在臉書分享相關新聞，寫下「Errrr…（呃…）」的曖昧反應，引發台星網友激烈論戰。總統蔡英文今（13）日出席主持參謀總長、最高法院院長、府副祕書長宣誓典禮，是否針對此事回應，引發關注。 (中時電子報) #新加坡 #總理 #口罩 #夫人 #蔡英文 #何晶 也許您會感興趣 推薦閱讀 立委發現7612萬口罩去向不明 蘇答不出 12:212020/04/10 政治 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 16:002020/04/11 兩岸 全民苦買口罩 蘇神解像排隊買早餐 04:102020/04/11 生活新聞 交通局及公車業者探望受傷員警 04:102020/04/11 地方新聞 給獎勵 提升戴口罩配合度 04:102020/04/11 生活新聞 口罩分配是否應透明化？投票結果超一致 15:072020/04/11 政治 新制上路 民眾搶原民鄉口罩 04:102020/04/12 生活新聞 清明連假熱門景點 疫棒打回原形 04:102020/04/12 生活新聞 新北祭補習班新規 違者停招 04:102020/04/12 生活新聞 新加坡總理夫人：Errrr... 李正皓：口罩不爽不要用 17:402020/04/12 政治 政治熱門新聞 被民進黨連砍三刀 陸官媒這回應...網驚：完了！ - 政治 韓執政後高雄竟出現這一幕 網友驚喊：好誇張！ - 政治 罷韓會成功嗎？韓反制後網友投票結果居然... - 政治 1450出征何晶、譚德賽？港媒驚：民進黨3仙鬥法！ - 政治 李顯龍夫人何晶遭起底...陳學聖嘆：台灣羞辱星非首次！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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