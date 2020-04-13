總統蔡英文主持參謀總長、最高法院院長、府副祕書長宣誓典禮

台灣擬贈新加坡口罩，新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）在臉書分享相關新聞，寫下「Errrr…（呃…）」的曖昧反應，引發台星網友激烈論戰。總統蔡英文今（13）日出席主持參謀總長、最高法院院長、府副祕書長宣誓典禮，是否針對此事回應，引發關注。

(中時電子報)