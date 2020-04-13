行車記錄器「PAPAGO!」研勤(3632) 3月合併營收為2873萬元，月增加55.3%，年減少51.62%；累計第一季營收為7096萬元，年減少59.55%，由於新冠肺炎疫情影響，使全球消費力道趨緩，加上防疫限制戶外行動，車安相關產品需求減弱，而研勤以AI辨識技術開發的人臉辨識引擎，因非接觸式認證模式，在疫情蔓延的情況下，「Face8」企業洽詢量逐步提升，日前研勤亦再升級，加裝紅外線測溫模組，辨識瞬間即可測量體溫，更添防疫功能。

研勤表示，從中彰投中小型企業透過「智慧城鄉專案」引進的「微笑帕卡_人臉辨識考勤系統」，使用企業家數已達數千家，並以其基礎核心辨識技術，推出「Face8台灣臉霸」人臉辨識平台，目前已推進台灣大型金融機構，用以網路銀行認證登入系統，以及健身中心、代駕平台、高級建案工地等，此外，因應防疫措施，研勤日前以德國專業醫療級紅外線測溫技術，導入體溫監測模組，能快速測量體溫，有效記錄控管，並降低交叉感染風險。

研勤進一步說，隨著疫情不斷升溫，國內企業對非接觸式的管理制度需求日益提升，尤其以無法遠距上班之工廠產線、工地施工，擴大研勤「Face8」的應用範圍，先前以加強眼眉部位辨識，可在戴口罩的情況下精準辨識外，近期亦升級加入測溫模式，顯示研勤的研發能量與應變能力，有助集團在轉型之路更為順利。

(時報資訊)