DRAM廠南亞科(2408)公布第1季營運不淡，看第2季可能繼續穩健，預期疫情影響將牽動第3季市況。南亞科今早股價開低走低，一度回探60元。下一檔記憶體股法說會將由旺宏(2337)於本月底接棒。

南亞科10日舉行線上法人說明會，總經理李培瑛表示，第2季出貨將與第1季持平，隨著伺服器等記憶體產品價格持續上漲，第2季平均售價可望較第1季微幅增加。若疫情能夠在第2季獲得控制，第2季及第3季市況可望逐季好轉；若疫情延續到第3季，恐將影響全球經濟及就業情況，下半年市況可能趨緩。

南亞科公布第1季營運結果。第1季銷量季增11%至13%，平均售價持平，季營收144.19億元，季增9.9%。受匯率因素影響，南亞科第1季毛利率23.8%，較去年第4季下滑1.9個百分點，稅後淨利19.28億元，季增49.9%，每股純益0.63元。

南亞科對於下半年展望較不明朗，法說會後，今早股價開低。華邦電(2344)等股全步下滑。

旺宏預計4月29日舉行線上法人說明會，將公布第1季營運結果，並將說明未來營運展望。旺宏第1季業績表現佳，3月及第1季營收同創歷年同期新高。

旺宏是任天堂遊戲主機及遊戲卡的NOR Flash、唯讀記憶體（ROM）等記憶體供應商，受惠於大客戶強勁拉貨動能，3月營收月增39.8%達38.82億元，較去年同期大幅成長97.6%，並為歷年3月營收歷史新高。旺宏第1季淡季不淡，季度合併營收94.15億元，僅季減1.7%，與去年同期相較大幅成長56.2%。

(時報資訊)