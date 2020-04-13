新冠疫情釀全球股災，國內金控公布3月獲利，因金融評價損失造成單月由盈轉虧，包括華南金(2880)、開發金(2883)、兆豐(2886)、台新金(2887)等四家金控三月獲利都出現虧損。金融股今早也一反上周五的紅盤走勢，早盤類股指數下跌逾1個百分點，也成今早拖累大盤指數壓回的主力。

公股行庫中，華南金和兆豐金3月難兄難弟，華南金稅後虧損35.9億元最多，為2010年9月以來首度虧損。兆豐金3月稅後虧損15.65億元，為歷年第4大的單月虧損。

3月獲利前4名的金控，依序為富邦金(2881)、國泰金(2882)、中信金(2891)及合庫金(5880)。其中，富邦金3月大賺81.24億元、年增83%，首季獲利230億元；國泰金3月獲利44.6億元、年減一成，首季獲利228.8億元。中信金3月獲利36億元，首季獲127.46億元；合庫金三月獲利12.92億元，子公司合庫金投信還由虧轉盈，合庫金首季獲利41億元。

富邦金3月獲利主要功臣為富邦人壽，富邦人壽2020年3月稅後淨利為74.85億元，較去年同期大幅成長533%，累計前3月稅後淨利160.64億元，較去年同期大幅成長424%，富邦人壽受惠於投資績效表現亮眼。

開發金首季雖然虧損，但董事會通過108年股利配發政策，擬議配發每股現金股利0.6元，現金殖利率達7％以上，此相較日前已宣布現金股利發放的同業，為現金殖利率較高的金控公司。

(時報資訊)