石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯為首的盟友達成歷來規模最大的減產協議，美國、加拿大等其他產油國亦同意加入減產行動，以擴大全球減產力道，但投資人對新冠狀病毒全球大流行的經濟衝擊仍感擔憂，周日夜間盤美股期貨走跌。

道瓊指數期貨目前下挫386點或1.63%，標普500期貨跌1.67%，那斯達克指數期貨跌1.56%，扭轉上一周的強勁升勢。受惠於美國的新冠肺炎疫情出現趨近高峰的跡象，以及聯準會再度推出規模龐大的激勵措施，道瓊指數上周收漲12.7%，創下第7大單周漲幅。標普500指數周線漲12.1%，創下1974年來最大單周漲幅。儘管如此，美股主要指數仍較2月創下的歷史高點下跌逾17%。

分析師表示，防疫措施以乎出現成效，但未來情勢仍存在高度不確定性，經濟何時重啟仍然沒有共識，封鎖措施的經濟影響也仍待觀察，因此投資人應保持警剔，尤其接下來展開的企業財報季可能令人失望。

石油輸出國組織與其減產盟友（OPEC+）終於達成協議，同意於5、6月每日減產970萬桶，創下歷來規模最大的減產行動。此外，在美國等其他產油國助陣下，OPEC+預期自5月1日起，全球總減產量將超過每日2000萬桶，相當於全球每日供應量的20%。

根據約翰·霍普金斯大學 （Johns Hopkins University）統計，全球新冠狀病毒確診病例總計超過184萬6,680人，全球死亡病例超過11萬4,090人，美國總確診病例為55萬5,313人，全球排名第一，累計死亡病例超過2萬1,000人，紐約州的確診病例已超過18萬9,000人。

(時報資訊)