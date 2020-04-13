1.南亞科(2408)：Q1每股賺0.63元，估Q2出貨持平報價微增，惟10日遭投信轉賣超1165張，早盤股價跌逾3%，摔出5日線、回測60關。
2.聯電(2303)：首季營收創新高，年增近3成，10日獲外資轉買超5200張，推升早盤股價漲至14.6元。
3.台積電(2330)：法說前資金行情轉保守，10日外資中斷連6日來的買超、轉賣超3791張，今早股價一度跌至278.5元。
4.台耀(4746)：15日率先參與「生技醫療及健康」主題式法說，今日人氣大爆發，盤初即放量觸及漲停。
5.台紙(1902)：3月營收月增14.98%、年增11.52%，外資賣超縮手，早盤股價持穩盤上。
6.龍燈-KY(4141)：3月營收月增120.73%、年增率37.35%，10日獲外資轉買超64張，今早放量觸及漲停，躍過季線。
7.明泰(3380)3月營收月增119.13%、年增87.71%，加上外資連6日買超，早盤放量漲逾6.5%，邁向季線。
8.欣興(3037)：載板需求旺支持上半年營運不淡，股價逆勢走揚，漲幅超過3%。
9.泰碩(3338)：看好Q2起營運返正軌，三大法人上週五合計買超逾2千張，多方獲神助挑戰前高93.5元。
10.閎暉(3311)：深圳廠收攤促使未來體質精實，買盤續挺，亮燈漲停。
11.國賓(2704)：3月自結合併營收0.85億元，創SARS時期以來近15年10個月低點，後市仍未見到曙光，股價不支跌逾4%。
12.熱映(3373)：額溫槍題材不退燒，早盤漲停企圖再創高價。
13.群聯(8299)：3月營收創新高、Q1寫次高，惟三大法人聯手賣超，獲利了結下股價續跌逾2.5%。
14.群創(3481)：甩外資賣超陰霾，挾營收利多帶動市場爆棚，早盤逆勢高漲逾4%。
15.茂林-KY(4935)：疫情不明、客戶延單，謹慎保守看2020年，晨盤重摔近6%。
16.台橡(2103)：G20同意減產，法人雖賣不停，市場買方卻不停歇，早盤觸及漲停價且登波段高點。
17.松翰(5471)：上月營收亮眼，訂單亦旺到7月，股價走揚近3%。
18.三洋紡(1472)：早盤多方強勁，開盤即攻漲停。
19.資通(2471)：3月營收雙增，三大法人連5日買超，早盤漲逾3%，登近7個月新高。
20.傳奇(4994)：Q1稅前EPS 1.28元，早盤漲逾4%，收復月線。
21.大東(1441)：3月營收年增11.04%，早盤漲逾7%，一度觸及漲停。
22.華新(1605)：今起買回庫藏股，早盤漲逾3%。
23.超眾(6230)：3月營收月增81.34%、年增8.07%，三大法人10日轉買超958張，早盤挾量漲逾6%。
24.網家(8044)：宅經濟發酵，Q1營收創同期新高，買盤持續卡位，早盤放量漲逾8%。
(時報資訊)
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