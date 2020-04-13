吃蘋果，增健康！台北市立動物園裡的大貓熊與小貓熊，其實是各自演化成以竹子為主食、親緣關係卻頗遠的兩種動物。比起大貓熊，小貓熊的身體尺寸明顯較小，個性也膽小許多。這些神秘的精靈究竟躲在哪裡？但最近動物園內傳出了好消息，保育員為小貓熊新增了行為豐富化設施，也開始讓小貓熊接受額外的訓練，還發現小貓熊喜歡吃蘋果、紅蘿蔔呢！未來民眾應該更容易能看到小貓熊囉！

保育員為小貓熊新增了行為豐富化設施。（台北市立動物園提供）

雖然小貓熊未必像大貓熊那般的有人氣，但極其顯眼的紅褐色皮毛、一條長而蓬鬆的尾巴、稍大於貓的體型與搖搖晃晃的步態，仍吸引到許多死忠的粉絲。

小貓熊「可頌」最喜歡的食物是紅蘿蔔。（台北市立動物園提供）

但天生謹慎小心的個性與白天大多數時間都在休息的行為模式，卻常讓民眾只能緊盯著翠綠色的場景，尋找那稍縱即逝的紅褐色身影。保育員特別在小貓熊的另一個戶外活動場中，製作從活動場延伸出來的空中走道，空中走道的最末端雖然還沒開放，但寬廣的視野以及攀爬設施，儼然將成為新的觀察焦點。保育員也開始對小貓熊進行訓練，希望協助小貓熊趕緊開始使用全新的行為豐富化設施。

小貓熊的個性較容易緊張（小貓熊「可玥」）。（台北市立動物園提供）

目前正在接受訓練的是「可玥」和「可頌」姊姐弟，訓練內容主要是讓小貓熊能安全使用新製作的空橋設施，並習慣附近出沒的人群，不會受到四周圍聲音的過度干擾。行為訓練的過程，一開始先由保育員拿著小貓熊最喜歡的食物，例如「可頌」喜歡的胡蘿蔔及「可玥」喜歡的蘋果，在逐步減敏及親近訓練後，嘗試用手直接餵食。

保育員在小貓熊的戶外活動場中，製作延伸出來的空中走道，儼然將成為新的觀察焦點。（台北市立動物園提供）

生性敏感小貓熊看著保育員進到自己的活動區域，又拿著喜歡的食物，雖然無法抵抗誘惑，卻會站起身來、趁機一掌把食物拍掉，只留下可憐的保育員以及場外笑開懷的民眾，看著可愛的小貓熊自顧自地吃著地上的東西。經過保育員不斷的努力之後，總算大幅降低小貓熊耍叛逆的場景，讓小貓熊可以跟著保育員一起移動位置，也能稍微接受其他陌生人進入牠們的視線範圍了！

動物訓練是動物園裡十分重要的工作，可以透過減敏、親近、目標引導等，鞏固保育員與照養動物之間的信賴關係。以往保育員要檢查動物的健康狀況時，都只能遠遠的觀察，動物生病需要麻醉檢查時，無論對工作人員或動物而言，也都有相當的風險。

為強化日常照管與醫療服務，動物園開始推動系列的動物訓練課程，讓保育員及動物們一起學習，希望讓動物能在輕鬆的狀況下與保育員互動。小貓熊的訓練還在進行中，由於牠們的個性比起其他物種，更容易受到外界干擾，因此請有緣遇到小貓熊訓練課程的民眾，在觀察的同時務必保持安靜，讓保育員及小貓熊能有個安靜的學習環境。

(中時電子報)