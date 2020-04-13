民進黨立委賴惠員今日於立法院內政委員會質詢，桃園為什麼酒店這麼多？內政部長徐國勇表示，個人的感覺是很多地方都滿多的，以台北市來講，絕對不會輸桃園。賴惠員當場肯定徐國勇：「你內行的。」

賴惠員表示，近日因為新冠肺炎疫情關係，全國的酒店都被要求停止營業，而昨天桃園警方大動作稽查了73家酒店，也罰了1300多萬，而還有這麼多家酒店營業，是不是代表罰責太低？桃園為什麼酒店這麼多？

賴惠員說，自己的選區沒有酒店、舞廳。徐國勇回應：「可是還是有地下的阿。」賴惠員再表示，我們有的你們沒有，我們有越南店、KTV、護膚中心。徐國勇補充：「還有小吃店。」賴惠員也稱讚徐國勇：「哩來航A。」

賴惠員為台南市第一選區立委，選區範圍包含後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區。

警政署副署長蔡蒼柏表示，目前主動停業、歇業，還有經過勸導後停歇業的酒店、舞廳、八大行業，目前為止有497家。酒店和舞廳該觀的都關了，但有些八大行業可能還在關望。

(中時 )