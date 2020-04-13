立法院財政委員會13日審議立委曾銘宗等十七人提出的「證券交易法第十四條修正草案」要求金管會要規定「公司董事薪酬與員工薪資差距，應有一定倍數限制」，金管會主委顧立雄指出二點回應，一是考量各產業景氣循環及市場競爭強度不同，各公司於營運規模、獲利能力及經營策略等也有差異，董事及員工薪資結構難有客觀一致標準，不宜強制規定，「美國陶德法案也只有要求揭露，沒有硬性限制。」

為何提出修法，曾銘宗在財委會中開宗明義連說三次：「台灣員工低薪情況非常嚴重、非常嚴重、非常嚴重」，該是政府介入的時候。他指出，2019年逾1700家上市櫃公司發放股利總額高達1.44兆元，創下歷史新高，其中26家公司派發股利超過百億元，董監事薪酬節節上升，但勞工長期低薪、沒調薪的問題卻遲未解決，甚至有公司董事酬勞與員工平均年薪差距高達200倍者。

顧立雄則指出，其實相關規定在證交法第14條最後一項，現在就已有規範，不是完全沒有規範，因為我們的財報編制準則是根據「IFRSs」的，國際沒有這樣規定，所以在法律要求上，要與國際一致性，若修法的話會與國際財報揭露一致性有違背。

其次，員工薪資平均數、明年的中位數都在公開資訊觀測站都揭露了，個別董監薪資酬勞也都在年報上揭露，可督促公司合理化訂定董監經理人酬金，至於要硬性規定董監、員工薪資一定倍數，顧立雄強調，各產業景氣循環及市場競爭強度不同、獲利情況也不同，就算是美國陶德法案也只有要求揭露沒有要限制，不宜由主管機關去強制規定。

(工商 )