南投縣埔里鎮一處辦公室，因為工人把玻璃擦得太乾淨，有民眾發現玻璃上竟留下超清晰鳥類撞擊後兩翼留下的痕跡，寬度約80公分，應是大型的老鷹，連翅膀羽毛紋路及鳥喙也一清二楚，不難想像撞擊力道之大，幸好現場沒有鳥屍，工作人員也打趣說「希望牠沒有腦震盪，還能在天空自由飛翔。」

埔里鎮張姓民眾表示，辦公室2樓玻璃的「鷹記」，應該是被一隻老鷹高速撞上，竟留下一個寬約80公分的印記，包括翅膀羽毛紋路、鳥喙均清晰可見，可見撞擊力道之大，還好現場附近沒有鳥類的屍體，應該未遭「窗殺」，也希望牠身體無恙。

愛鳥人士則認為建築的透明玻璃加上光線與物體的折射、反射，可能導致鳥類的視覺混淆而一頭撞上，輕則稍微暈了頭，重則可能頸椎骨折當場死亡。

為避免鳥類自撞意外，目前道路的透明隔音牆會做處理，例如國道6號的隔音牆即貼上猛禽類的貼紙，讓其他小鳥誤以為此處有天敵，不敢靠近而飛遠，不致一頭撞上。

至於一般辦公、居家處所可加裝百葉窗、改用霧面材質，降低玻璃鏡像反射，或是窗外懸掛會飄動或轉動的裝飾品，晚上則關閉不需要的燈，或是將窗簾拉上，一個貼心小動作即可保鳥類平安。

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(中時電子報)