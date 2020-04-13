台中北屯區12日晚間發生一起死亡車禍案件，一名張姓女騎士在下班騎車回家的路上，停等紅綠燈時，被後方公車輾過，送醫宣告不治。當時張女雙親正在家中等女兒回家吃飯，接到警方通知後急忙趕到醫院，見到女兒遺體當場情緒崩潰；但肇事司機卻說意外發生時沒看到有人，令家屬難以接受。

警方表示，張女12日約晚間8時許，騎車返回北屯區的住家，在天津路、崇德路口停等紅燈時，遭到後方公車衝撞並輾過，被捲入車輪下，一旁民眾看見急忙打電話報警。

警消人員獲報後火速趕到現場，用破壞器材將公車輪子抬起，但張女已經沒有生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。謝姓公車司機在接受警方調查後，確定並未酒駕；他表示，當時看到號誌燈轉換、正準備起步，卻因視線死角未注意到前方有人才導致意外發生。

根據《聯合報》報導，張女父母當時正在家中等女兒下班回家吃飯，沒想到等到的卻是警方的電話。急忙趕往醫院，只見到女兒頭部變形的遺體，當場情緒崩潰；張父悲慟指出，女兒慘死車輪下，司機卻稱沒有看到人根本不合理，而事故發生原因及經過仍有待警方進一步調查。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)