就讀幼兒園大班的6歲女童，因在幼兒園娃娃車上，不經意說出「舅舅要我摸他小鳥」、「舅舅小鳥放我嘴巴」，隨車老師驚覺有異，通報園方報警，由於檢警調查時，女童指認是「頭髮較少」的大舅舅所為，雖然大舅舅否認性侵小外甥女，但台北地檢署不採信大舅舅說法，13日依加重強制猥褻、強制性交等罪嫌起訴大舅舅。

檢警調查，女童是單親家庭，母親要出國工作一段時間，遂將女童託付給2個弟弟照料，大弟弟因有殘疾，賦閒在家，小弟則有正常工作。

前年11月間，女童因在娃娃車上，童言童語提及「舅舅要我摸他小鳥」、「舅舅小鳥放我嘴巴」，隨車老師聽聞後大吃一驚，懷疑女童遭性侵，認為事態嚴重，遂通報園方後報請婦幼隊偵辦。

檢警一開始不知性侵女童的是那一個舅舅，女童指認是「頭髮較少的那個」，檢警認定是大舅舅涉嫌性侵，但他否認性侵。

為此，檢警請台北市立聯合醫院和平院區鑑定女童的心理狀況，並無異常，另傳喚幼兒園的老師作證，證明女童平日陳述沒有妄想、誇張言行，認為女童沒有誣陷大舅舅性侵的理由，因此不採信大舅舅的說法，今依法起訴。

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(中時 )