高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，另一邊，全球網友也連署罷免WHO秘書長譚德塞，目前連署人數已超過90萬人。對此，資深媒體人唐湘龍表示，韓國瑜、譚德塞有共通性，都是因為背離民粹，若韓國瑜是綠營，做再爛都不會被罷免。

唐湘龍在網路節目上提到，對於WHO譚德塞，若台灣每個人都用吐口水的方式發洩情緒，根本無助於此事，也無法改善政治風氣，更無助於台灣想要爭取參與WHO。

唐湘龍表示，譚德塞和韓國瑜之間有微妙關係，兩人現在都面臨罷免，當瘟疫蔓延時，網軍們的政治動作並沒有停止，台灣官方都撇得很乾淨，而會參與發動罷免的人，其實有很高的重疊性，要去之而後快，這兩人的共通性只有一個，「都被貼上親中的標籤」。

唐湘龍認為，韓國瑜高雄市長當得很好，「其實可能是在20年來最好的市長」，是怕人家發現他做的好，所以急著要去罷免他、羞辱他、癱瘓他？如果今天韓國瑜是綠的，他做得再爛都不會被罷免。

同理，唐湘龍說，譚德塞肯定、支持大陸防疫，犯了美國所帶領的全球的反中民粹，去跟全球民粹正面碰撞。蔡英文說要邀譚德塞來台灣看看，唐湘龍坦言，譚德塞根本不會來，台灣向來喜歡搞這種出口轉內銷，自嗨型的民粹，且基本上對人不對事。

(中時電子報)