國民黨立委陳以信今天在臉書上表示，目前國人還沒達到每日一片口罩的基本需求，海外兩百萬台灣人，總需求可能高達兩三千萬片，但僑委會才拿到五萬片，其他都要靠台灣親友的quota才能寄，而現在貨運又停飛，要寄很貴的DHL才行。所以政府很慷慨捐國外之前，有責任先把口罩統計公開，先對國人釋疑才能獲得更大支持。

對於新加坡總理夫人何晶女士臉書的「呃...」，陳以信說事出必有因，實在不宜先責怪人家，外交部與駐外館處應能先行了解。尤其是政府宣布捐助之前，有沒有先問過新加坡？如果沒有，那就會非常失禮，也不合外交慣例。如果有問過，人家還這樣說，那可能就是因為生產線的事心有不滿，外館更應該積極澄清誤會，以免損及台星友好關係。

陳以信呼籲，目前兩波口罩援外一共一千六百萬片，朝野立委都一再呼籲政府將口罩統計透明化，明確告知國人口罩每日產量、流量、與存量，這只是政府最起碼該做的事情，為何到現在還是躲躲藏藏？尤其蘇貞昌貴為行政院長，連這種小數據都不敢公開，請問還有誰的官比行政院長還大？請問背後是不是蔡總統不願意公開口罩統計？

(中時 )