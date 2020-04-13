連鎖餐飲集團瓦城（2729）受新冠肺炎疫情衝擊，2020年3月合併營收降至逾5年低點，所幸在台灣展店效益顯現下，首季合併營收雖降至近5季低點、仍創同期次高。集團因應疫情擬定3大方針應戰，透過積極布局外送、外帶市場，力拚降低營運受影響程度。

瓦城股價3月19日下探167.5元的近7年半低點，波段跌幅達近38％，近1月來止跌回升反彈近3成，近日呈現高檔震盪，今（13）日持平開出後走跌1.66％至207元，三大法人近期持續偏空操作，上周合計小幅賣超26張。

瓦城2020年3月自結合併營收2.43億元，月減20.49％、年減36.9％，創2014年12月以來近5年3個月低點。累計首季合併營收10.97億元，季減4.12％、年減12.3％，降至近5季低點，仍創同期次高。

瓦城說明，3月受疫情影響，台灣營收2.43億元、年減31.08％，中國大陸營收2.44億元、年減36.9％。台灣受惠展店效益顯現，首季營收達10.73億元、持續挹注成長動能，惟中國大陸因門市遲至3月底才陸續恢復營運，營收大幅減少致使合併營收仍「雙降」。

瓦城表示，集團財務體質健全、帳上現金充足，足以支應短、中期資金無虞，只要疫情受到控制，營運可望逐漸回溫。集團亦持續落實餐飲細節管理，啟動節約措施精準控管成本費用，透過研發優勢以外帶、外送擴大銷售管道，積極填補衝擊缺口。

瓦城董事長徐承義表示，新冠肺炎疫情全球大流行，讓台灣餐飲業面臨前所未有的艱困環境。公司對此不得不積極進行相關因應措施，陸續對產品及營運面進行改變。感謝所有同仁發揮餐飲服務精神，盡力達成最完善的防疫步驟，讓客人都能安心、放心用餐。

面對疫情造成的嚴峻挑戰，瓦城擬定3大方向應戰，首先為致力打造安心用餐體驗，以成為顧客首選的信賴餐廳，其次為啟動節約措施、精準控管成本費用，依據業績量體排班，以符合最佳人力配置等措施，齊心協力共度眼前挑戰。

最後，瓦城旗下瓦城、1010湘、時時香、大心等4品牌共94家門市，3月推出「點來速」積極布局外送外帶市場，共有超過2600組的家庭客選用點來速。4月再推出商圈限定「信義區專屬點來速」，搶攻鄰近商務辦公及住戶外食需求商機。

瓦城表示，非常泰、YABI KITCHEN、月月Thai BBQ等3品牌4月起亦提供「點來速」外帶服務。另外，集團也同步深化與外帶平台合作，4月起旗下共有92家門市提供外送，月增逾2成，盼透過提供多元選擇滿足不同客群，推助營收動能。

(時報資訊)