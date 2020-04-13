中國大陸基建、民間建築全面復工，根據當地水泥網調查，水泥廠平均出貨率已回升至80%，市場預估，4月中水泥價格會落底，5、6月，首季跌深的價格會恢復性回升。台泥(1101)、亞泥(1102)指出，隨著發貨量增加，價格提升，今年大陸市場營運預期會是季季高的表現。

台泥大陸市場營業區域所在的華南、西南水泥廠，發貨量已達9成；而亞泥中國所在的湖北地區水泥廠，發貨量也有5成以上。

台泥指出，今年第一季度，大陸水泥銷量受疫情影響明顯減少，各地水泥價格持續大幅走低，大部分地區每噸價格回落80-120元，嚴重的區域最大累計跌幅每噸超過160元。不過，隨著工程復工，需求增加，價格在4月已止跌。

台泥預期，如果疫情持續和緩，今年雨季干擾少，大陸水泥價格應會在4月底落底。5、6月逐漸回升。

由於湖北各水泥廠在4月才開始復工，亞泥中國湖北地區的水泥廠發貨量仍未達過去水準，不過，亞泥指出，第二季中就會恢復正常，下半年預期在量、價上都會有超速的提升。

(工商 )