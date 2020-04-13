藍委賴士葆今（13）日於立院財政委員會質詢時詢問財長蘇建榮，財政部是不是又有一些優惠政策要「擠牙膏」推出，賴士葆建議財政部要考慮一下新冠肺炎扣除額，蘇建榮則回絕。
賴士葆說：「你現在說不要，萬一後來又推出新冠扣除額，那就請我吃牛肉麵。」蘇建榮回覆：「委員，當然沒問題，但我不吃牛。」
賴士葆則說：「那海鮮麵行不行？」蘇建榮回應：「可以，沒有問題。」
賴士葆認為，財政部今日才匆忙宣布報稅期限延長一個月，但他早已多次在質詢時詢問要不要延長報稅期限、小規模營業人營業稅打折、國有土地降租，但當時都被財政部打槍。
結果，財政部這兩周匆忙宣布要做這三項政策，賴士葆認為，財政部像在擠牙膏，這擠一點、那擠一點，最後還是延長報稅期限到6月30日、小規模營業人今年2、3月營業稅打七折、國有土地降租兩成。
蘇建榮表示，因為這一個月局勢大不同，疫情變化快速，政策也要隨時因應，像是疫情中心這兩周宣布室外社交距離1公尺以上，室內至少1.5公尺，考量到國稅局的人潮分散量能，因此全面延長報稅期限，減少群聚感染風險。
(工商 )
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