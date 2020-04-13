高雄市長韓國瑜罷免案，過去一直被罷韓團體嗆跑去選總統，高雄過去一年多來都沒亮眼政績，但此話也引起韓粉筆桿不滿，近日洋洋灑灑整理出含過去8個多月來7大項政績，更強調這些政績，「歷任的高雄市長誰一年內辦得到？」。

有韓粉鐵筆桿之稱的王涓在「貝勒爺與涓格格」臉書粉專發文指出，韓國瑜把去年市長選舉補助款，捐到「基層庶民」的口袋裏！韓市府發113萬張愛心卷，讓7163孩童不挨餓，幫68校裝冷氣，協助24校辦理雙語教育。

王涓認為，有這種豪氣和情操的只有陳樹菊阿嬤、和10元自助餐愛心阿嬤，2位阿嬤和韓市長的精神他相當敬佩。

對於罷韓團體屢屢開嗆，韓國瑜目前1年多任內沒有政績，王涓也秀出政績反擊，去年當高雄市長短短的8個月內就完成了：渠道溝疏運量1O3.1萬噸、改善道路面積共280萬平方公尺、新闢道路面積 150萬平方公尺、修補雨水箱涵 170座、農產品出口額6.3億元、魚產外銷量 12.9萬噸、高雄捷運黃線路線綜合規劃。

她強調韓市長政績還有很多，一時講不完，她也不禁要問，「這麼多的政績，這麼好的一個市長，還有人說他在唬爛，那這些成績，歷任的高雄市長誰一年內辦得到？」。

王涓最後更回擊，「反觀蔡英文，自從在台北市選市長到如今總統選舉的補助款、三隻小豬的捐款，一共有8億多，他有捐出一塊錢嗎？真的是珍珠把它看成老鼠屎」，「韓國瑜才是我們真正心目中台灣的總統！」。

(中時電子報)