由於新冠肺炎(COVID-19)疫情持續蔓延，為了有效防疫，推動在家上班、遠距教學以有效防疫的政策，讓視訊工具成為熱門服務，其中 Zoom 就是其一。不過 Zoom 卻持續報出資安議題，讓美國、新加玻、台灣有關單位都向使用者發出警告，或者甚至直接宣布禁用。為了便利民眾，擁有類似功能的 Google Meet(先前名稱為 Hangouts Meet)宣布將進階功能免費提供的政策延長至 9 月，讓有需要者都可以無負擔的體驗。

近日，Google 將原本的 Hangouts Meet 服務更名為 Google Meet。相對於一般版本用戶，Google Meet 企業版用戶可以使用包含線上會議同時最多 250 人、可在單一網域向最高 10 萬人直播、可儲存會議錄影至 Google Drive 等進階功能。日由於新冠肺炎疫情，今年 3 月 3 日 Google 就宣布上述 Google Meet 的進階功能向 G Suite 一般用戶、Google Suite 教育版用戶免費開放，期限至 7 月 1 日止。而日前，Google 主動宣布延長這項免費政策至 9 月 30 日。

針對 Google Meet 進階版功能開放一般版用戶免費使用的政策延長，Google 方面表示：「無論是跟消費者或是企業聯絡，都不需要因為可用性跟規格而在可靠度、安全性與隱私上有所犧牲。」

在疫情期間，為了能夠讓遠距教學能更為便利，教育部官網提供了包含 Microsoft Teams、Google Meet、Cisco WebEX 的使用教學，都是有此需求的民眾者可以參考工具。此外，在 Zoom 爆發資安疑慮以後，有網友在 Facebook 向政務委員唐鳳提出疑問，請他推薦夠安全的是訊軟體，唐鳳則是點明了 Sandstorm 和 Rocket Chat 通訊系統，以及 Jitsi Meet（教育部推薦的開源系統）的視訊功能，不過前兩項服務並沒有中文化，可能使用上會有點難度，提供給民眾參考。

(中時電子報)