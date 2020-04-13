白冰冰女兒23年前白曉燕遭到強盜殺人集團陳進興綁架撕票，明(14日)就是藝人白冰冰女兒白曉燕逝世23周年。未料白冰冰卻在昨(12日驚傳)收到網友惡意恐嚇、威脅，甚至揚言要將她泡在水裡的恐嚇事件，讓她又回憶過去傷痛。實際上，當年負責承辦白曉燕案的新北市長侯友宜，為了弭平白冰冰內心的傷口，從案發至今，每年都會在白曉燕忌日前後到白冰冰家中祭拜，讓白曉燕相當感恩。

侯友宜與白冰冰淵源頗深，發生白曉燕命案發生期間，侯友宜任職台北市刑警大隊大隊長，負責主要緝凶角色，從破案後的每一年起，侯友宜為了弭平白冰冰喪女傷痛，每年仍會在白曉燕忌日前後去白冰冰家中祭拜，讓白冰冰相當感恩，過去22年都依然如此。

針對遭到恐嚇，白冰冰表示感謝各界關心並報警處理，轄區林口分局偵查隊目前已經掌握PO文女網友身分，將盡快約談到案。白冰冰也將在今(13日)下午1點將召開記者會說明遭網友經過與心境。

白冰冰表示「原本不想理會她，但認為大家努力抗疫期間，如此故意言論擾亂眾人思緒，令人忍無可忍，不能忍讓這樣惡毒的人與語言餓，在鍵盤後面欺負善良的民眾。」

(中時電子報)