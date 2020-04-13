林書豪再次展現「吃貨」本色！最近都跟著北京首鋼積極訓練的林書豪，在接受大陸電視節目「天天向上」視訊訪問時表示，雖然籃球員不應該吃一些油膩食物，他卻忍不住誘惑，幾乎全都偷吃過，他更自爆在微博上的球迷「女朋友」趣事。

當聊到待在北京的生活，林書豪說：「北京是非常好的城市，有很多好玩的地方。」但被問到是否吃過豆汁、滷煮、涮肉、烤鴨等北京美食，林書豪先假裝大吃一驚，然後表示，「其實運動員是不能夠吃這些東西的，但其實我吃過，不能說出去。」

至於所謂的球迷「女朋友」，林書豪笑著表示，那只是一位很喜歡他的醫護人員，在這次抗疫期間，那位醫護人員也都待在第一線，讓豪哥感到相當佩服，他在最後也教導節目主持人一些籃球的基本訓練動作，卻讓眾人都感覺忍受不了強度。

畢竟在先前隔離14天期間，林書豪幾乎都跟自己專屬體能訓練師兼好友范振書亞一起進行訓練，就算結束隔離，范振書亞也恢復他在北京首鋼的另外一個身分，那就是北京首鋼助理教練，除了繼續幫助豪哥訓練，也投入球隊集訓工作。

(中時 )