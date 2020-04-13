為加速台灣抗新冠病毒疫苗的開發，台康生技(6589)13日宣布，與國內一家疫苗開發廠商簽訂材料移轉協議(MTA)，台康將其細胞株技術平台(EG CHO K1 sv)提供給此疫苗開發廠商，加速其與美國國衛院(NIH)合作項目: 開發以新冠病毒之完整S蛋白為抗原的抗新冠病毒疫苗。

台康表示，該公司將全力協助並與學研及業界共同合作，連結整合上，中、下游不同技術及資源靈活快速緊密合作；目前三主軸(快篩、疫苗及治療藥物)合作協助對抗新冠病毒，短短在一個月內已有明顯成效，除原有可提升T細胞免疫功能的載體蛋白已免費提供小量試劑給國家衛生研究院作疫苗開發外，今再提供細胞株技術平台以加速國內廠商抗新冠病毒疫苗的開發。

此外，台康三月中旬也整合快篩相關技術公司成立快篩聯盟，由台康提供抗體的生產能量。此快篩試劑原型現已進入驗證階段。在疫情持續蔓延之際，期待有效開發除疫解藥在這場抗疫戰爭勝出。

(工商 )