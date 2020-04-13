出口銳減檔不住 起亞汽車考慮韓國廠暫時停產 10:462020/04/13 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述工會高層13日（周一）說法指出，起亞汽車（Kia Motors）向該車廠韓國工會表示，有意暫停國內三座廠房運作，因新冠肺炎導致輸往歐洲與美國的出口量銳減。 工會高層透露，起亞汽車規劃4月23日到29日停產，不過工會尚未決定是否接受這項提議，雙方仍在協商薪資問題。 起亞發表聲明證實該車廠「目前在評估停止韓國部分廠房產線，藉此因應新冠病毒疫情造成全球需求衰退的情況。但尚未做出任何決策。」 (工商 ) #全球 #工會 #起亞汽車 #銳減 #停產 也許您會感興趣 推薦閱讀 世貿組織：2020年全球貿易將縮水13％-32％ 00:152020/04/09 財經 政治病毒是全球化最大挑戰 04:102020/04/09 時論廣場 全球瘋抖音 抖音海外版3月奪全球下載奪冠 11:132020/04/09 財經 新冠肺炎重創社福團體募款銳減3成 頂新和德續辦食公益捐助 18:412020/04/09 生活 成為全球經濟復甦領頭羊 04:092020/04/10 論壇廣場 中信銀：股債Q3築底 緊盯四關鍵 04:102020/04/10 投資理財 阿里山入園人數銳減 訂房剩3成 04:102020/04/12 地方新聞 墾丁遊客銳減車速快 轎車撞廂型車8傷 13:182020/04/12 社會 亞高收債基金 長線有看頭 04:102020/04/13 投資理財 《國際產業》疫情重創出口 起亞汽車考慮3座南韓廠停工 10:342020/04/13 財經 財經熱門新聞 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 小廠活不下去？華為：手機業未來剩3家在玩 - 財經 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 報稅者注意！報稅期限全面延長到6月30日 - 財經 - 工商 台積電5奈米太誘人！ 華為砍單缺口大咖急補上 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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