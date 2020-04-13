路透引述工會高層13日（周一）說法指出，起亞汽車（Kia Motors）向該車廠韓國工會表示，有意暫停國內三座廠房運作，因新冠肺炎導致輸往歐洲與美國的出口量銳減。

工會高層透露，起亞汽車規劃4月23日到29日停產，不過工會尚未決定是否接受這項提議，雙方仍在協商薪資問題。

起亞發表聲明證實該車廠「目前在評估停止韓國部分廠房產線，藉此因應新冠病毒疫情造成全球需求衰退的情況。但尚未做出任何決策。」

(工商 )