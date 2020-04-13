台股在上周受到歐美股市激勵以及疫情趨緩等消息激勵下，一舉站上萬點大關，總計從3月中低點至4月10日，台股指數已經反彈接近20％，恐慌情緒大減。投信法人分析，觀察台股量能，日成交量於1,200億元左右，仍有偏低的現象，指數如要持續上揚，恐面臨壓力。展望後市，仍建議投資人採謹慎態度。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，今年開春以來，隨著新冠肺炎疫情在全世界大流行，金融市場的振盪也大幅加劇，更勝金融海嘯時期。3月的大恐慌使得各市場指數從高點下修，嚴重者如S&P 500指數、MSCI歐洲、富時100以及新興市場國家等，甚至下跌超過20％。即便在3月底最後一周以及4月初見到反彈，落底訊號仍未明，還需觀察經濟基本面。

然而，危機亦是轉機。疫情的爆發雖帶來利空，卻也有利多。3月中旬以來，全球央行聯手大幅注資金融市場，有效緩解金融市場資金短缺的窘境，也為股市帶來後續資金動能。此外，各國也積極推出財政政策，對抗疫情的措施若奏效，可望減緩經濟衰退的時間和程度。本次疫情亦凸顯產能集中大陸的風險，將觸發全球供應鏈重組，同時受到疫情影響進一步衍伸的遠距會議、線上學習需求，預期雲端資料中心/伺服器的需求也會跟著成長，此皆有利相關台資企業表現。

回到台股表現來看，從新冠肺炎全球大流行以來，MSCI台灣指數從高點至今已經修正10％，雖相較亞洲其他國家指數下跌程度較輕，唯外資買盤自去年第四季買超超過100億美元後，便隨著疫情漸趨嚴重而開始外流，至今賣超超過100億美元，等於將買盤全數吐回。至於今年第一季台灣電子業出口雖強勁，服務業卻受疫情影響面臨消費不佳的情形。然而，台股利多因素也在發酵。

首先，全球央行聯手大幅注資金融市場，包括美國聯準會(Fed)一口氣降息至零利率，並進一步宣布無限量買進債券、定向紓困的第二波量化寬鬆行動。歐洲購債、大陸降準等行動，有效緩解金融市場資金短缺的窘境，也為股市帶來後續資金動能。

其次，除了貨幣政策，各國也積極推出財政政策，如美國通過振興經濟法案、G20開會承諾聯手投資5兆美元抗疫等，各國積極對抗疫情的措施若湊效，可望減緩經濟衰退的時間和程度

第三，疫情爆發帶動Work from Home(在家上班)的需求，為了增加更多異地備援，預期雲端資料中心、伺服器、筆電、平板的需求亦因此加速增長，3、4月多家相關公司都有看到急單湧入，大陸工廠逐漸復工之中，相關的科技股也將受惠。

第四利多為，本次疫情亦凸顯全球製造業產能過度集中於大陸的風險，由此將觸發全球供應鏈重組，這是繼中美貿易戰之後，另一股支撐供應鏈重組的觸媒，中長期將帶動工業自動化的需求。

最後是，因美國頁岩油產業的存亡和油價表現高度相關，故由美國出面調停沙烏地阿拉伯和俄羅斯的石油減產爭端。若減產協議可達成，將能進一步穩定金融市場和消費信心。

雖說利多因素能見度高，但也不能排除經濟基本面動能驟降的事實，利空部分也需留意。全球多國宣布實施居家令或強制停工，除了3月歐洲各國和美國27州之外，亞洲新興生產重鎮如印度、越南等也加入停工行列，恐令製造業產能調度增添困難。目前市場普遍假設新冠全球疫情於第二季結束，但若疫情延長至9～12個月，則可能會有製造業斷鏈危機。

歐美地區的居家令造成消費需求萎縮，導致美國近期公布的3月經濟數據均大幅惡化，3月製造業PMI為49.2，服務業PMI降至39.1，首次申請失業保險金人數連續兩周超過300萬人，影響所致，高盛悲觀預期2020年GDP衰退3.8％。歐洲3月的PMI大幅滑落到20～30水準，也會進一步導致市場下修企業獲利。美國若升級對華為的出口禁令，包含「微量原則」與「外國直接產品原則」，前者隱含任何科技產品只要涉及美國零組件技術含量達10％即不准出口給華為，後者將就美國科技設備或軟體為基礎的外國製產品，也必須接受美方監督，這都會嚴重影響相關企業的生產出貨。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，目前看來在美國聯準會(Fed)無限制量化寬鬆後，金融恐慌已趨於穩定，建議未來主要觀察反映信用市場的利差變化和VIX恐慌指數變化。全球實體經濟因消費急凍所導致的衰退期有多長，還需觀察各國新增確診人數和死亡率，用以評估疫情何時達到高峰並逐步減緩。依據大陸經驗，這段期間需時2～3個月。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光分析，綜合而言，盤勢近期雖反彈明顯，後市也不若之前悲觀，但在落底訊號還未明朗之前，現在還需要時間觀察及估算新冠疫情對全球總體經濟受影響的情況，建議投資人回歸基本面，分批布局為上策。

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