A股開盤小跌 石油股漲逾1％ 10:462020/04/13 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股13日開盤下跌，上證指數開盤跌12點。 上證指數開盤報2,784點，跌12點或0.43％；10：18報2,786.31點，跌10.32點或0.37％。 深成指開盤報10,225點，跌72點或0.71%；10：18報10,255.99點，跌42.43點或0.41％。 石油出口國組織與俄羅斯等盟友（OPEC＋）達成歷來最大規模的減產協議，消息刺激石油股漲逾1％。 其他類股普遍走跌，包括房地產、金融、化工、水泥、有色金屬、煤炭、電力、鋼鐵股等。 (工商 ) #開盤 #A股 #石油股 #漲逾 #上證指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際油價》跌深反彈 周三美國原油期價漲逾6％ 10:172020/04/09 財經 台灣櫻花3月營收讚 早盤股價漲逾1.5％ 10:212020/04/09 財經 《興櫃股》入伍興櫃 綠界科技勁漲逾2成 11:252020/04/09 財經 飆破1600萬人失業！Fed釋2.3兆美元救市 美股開盤漲逾500點 21:342020/04/09 財經 國外指數期貨贏家專欄－疫情趨緩 道瓊指數持續反彈 04:102020/04/10 證券．權證 滬深兩市小跌 港股假期休市 10:512020/04/10 財經 《美股》紓困題材加持 聯合航空盤後漲逾8％ 10:512020/04/10 財經 滬深兩市收跌 上證指數跌破2,800點 15:402020/04/10 財經 金融股存股 甜蜜價到了沒？ 04:092020/04/12 財經要聞 A股公司穩市護盤 現金分紅、股東增持 兩路並進 04:092020/04/12 全球財經 財經熱門新聞 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 小廠活不下去？華為：手機業未來剩3家在玩 - 財經 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 報稅者注意！報稅期限全面延長到6月30日 - 財經 - 工商 台積電5奈米太誘人！ 華為砍單缺口大咖急補上 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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