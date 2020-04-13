A股13日開盤下跌，上證指數開盤跌12點。

上證指數開盤報2,784點，跌12點或0.43％；10：18報2,786.31點，跌10.32點或0.37％。

深成指開盤報10,225點，跌72點或0.71%；10：18報10,255.99點，跌42.43點或0.41％。

石油出口國組織與俄羅斯等盟友（OPEC＋）達成歷來最大規模的減產協議，消息刺激石油股漲逾1％。

其他類股普遍走跌，包括房地產、金融、化工、水泥、有色金屬、煤炭、電力、鋼鐵股等。

(工商 )