人民幣兌美元中間價13日報7.03，較上日（10日）的7.0354，升54點或0.08％，創3月17日以來新高。

13日中間價較上日下午4時30分收報7.0359，升59點，較當晚11時30分收報7.0375，升75點。

在岸人民幣（CNY）10：13報7.0455，貶95點或0.1350％。離岸人民幣（CNH）報7.0509，貶122點或0.1732％。

(工商 )