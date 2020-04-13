人民幣中間價升54點 10:462020/04/13 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價13日報7.03，較上日（10日）的7.0354，升54點或0.08％，創3月17日以來新高。 13日中間價較上日下午4時30分收報7.0359，升59點，較當晚11時30分收報7.0375，升75點。 在岸人民幣（CNY）10：13報7.0455，貶95點或0.1350％。離岸人民幣（CNH）報7.0509，貶122點或0.1732％。 (工商 ) #收報 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 #日以 也許您會感興趣 推薦閱讀 美批世衛偏袒北京 陸譏川普危害勝疫情 04:102020/04/09 兩岸要聞 人民幣中間價貶值53基點 10:122020/04/09 財經 《日股》憂企業獲利染疫 日經指數早盤跌0.44％ 12:332020/04/09 財經 《國際產業》汽車銷售染疫 日經：日產已向銀行申貸46億美元 14:492020/04/09 財經 《日股》憂疫情打擊企業獲利 日股量縮收跌 16:142020/04/09 財經 人民幣中間價升182基點 人行連七日暫停逆回購 10:422020/04/10 財經 《日股》獲利了結 日股走跌 12:162020/04/10 財經 滬深兩市收跌 上證指數跌破2,800點 15:402020/04/10 財經 《日股》銀行股領軍 日股反彈收高 16:142020/04/10 財經 人民幣在岸價收升231個基點 19:132020/04/10 財經 財經熱門新聞 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 小廠活不下去？華為：手機業未來剩3家在玩 - 財經 台積電5奈米太誘人！ 華為砍單缺口大咖急補上 - 財經 報稅者注意！報稅期限全面延長到6月30日 - 即時 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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