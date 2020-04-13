新冠肺炎疫情延燒，防疫期間口罩物資珍貴，為了延長口罩壽命、減少用量，許多人都會重複使用，不過你可能不知道，戴過的口罩有多髒？從顯微鏡下放大2000倍的實驗照發現，除了附著在口罩上的黃色顆粒以外，還能看到正在口罩上移動的病菌，畫面驚悚！

使用過的口罩，絨布面上已布滿黃色的雜質和毛絲。（圖／擷自微博21世紀經濟報導）

用過的口罩，纖維上明顯附著黃色的顆粒物質。（圖／擷自微博21世紀經濟報導）

用過的口罩雖然表面看似沒有明顯變化，但根據大陸《健康時報》報導，當你把使用過的口罩放在顯微鏡下放大後會發現，使用過的口罩，絨布面上充滿了黃色的雜質和毛絲，接著放大到1000倍時，可清楚看到密密麻麻纖維上明顯附著染黃的顆粒物質，再放大到2000倍時，竟驚見罩上的病菌正在趴趴走，驚悚畫面曝光後，令人看到頭皮發麻。

中國工程院院士鍾南山曾親自示範如何摘口罩，並強調摘口罩時絕對不要直接接觸口罩外層，否則病毒很容易透過手觸碰口、鼻、眼等部位時進入人體。報導也建議，摘、戴口罩前都應洗手，以免手上的細菌、病毒沾染到口罩上，此外，口罩與臉部若留有縫隙，也會嚴重降低口罩的過濾作用，戴了等於白戴。

使用過的口罩，在顯微鏡下放大到1000倍時，可清楚看到密密麻麻纖維上明顯附著染黃的顆粒物質。（圖／擷自微博21世紀經濟報導）

將使用過的口罩在顯微鏡下放大到2000倍時，竟驚見白色的病菌在移動。（圖／擷自微博21世紀經濟報導）

(中時電子報)